Väike-Maarja vallas hukkus vastu puud sõitnud veokijuht

Rakvere välijuht Jaanus Mätas ütles, et esialgsetel andmetel sõitis koormaga veoauto Volvo, mida juhtis 46-aastane mees, Vägeva poolt Rakvere suunas. «Teisest autost möödasõidul kaotas veoautojuht paraku sõiduki üle kontrolli ning sõitis teelt välja vastu puud. Kahjuks olid tema vigastused nii rasked, et ta suri sündmuskohal,» nentis välijuht. Auto, millest möödasõitu tehti, õnneks liiklusõnnetusse ei sattunud.

«Möödasõit on liikluses üks ohtlikumaid manöövreid. Kui see otsustatakse ette võtta, tuleb möödasõit planeerida ja ajastada täie tähelepanuga. Valesti valitud kiiruse, agressiivse sõidustiili ja hoolimatuse kõrval juhtuvad rasked avariid just lõpuni läbikaalumata möödasõitude tõttu. Ja seda paraku isegi niivõrd heade tee- ja ilmaoludega nagu praegusel ajal,» ütles politsei välijuht.