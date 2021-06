Harku valla majapidamised ägavad veenappuse käes

Kaia Reinsalu põrutab: «Trass tuli kahe meetri sügavusele raiuda, kõigi hoovid olid segi pööratud ning tulemus on see, et pole vett, seisad seebisena duširuumis.» Naine mõtles pühapäeval kriitilisimal hetkel, et pistab külmaveevooliku vannitoa aknast sisse. «Vesi kaob suvalisel hetkel,» lisab ta.