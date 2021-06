Äike toob jaanipäevaks värskendust, aga põrgupalavus on visa taanduma

Nimelt andis Norra ilmateenistus teada, et täna võib Tallinna ja Tartut tabada uus soojarekord: lausa 37 soojakraadi. Praegune Eesti soojarekord on 35,6 kraadi, mis mõõdeti 1992. aasta 11. augustil Võrus.

Soovidega tasub olla ettevaatlik

«Puhas rõõm!» naeratas mööduja Maret, kes tõmbas sõbrannaga puu vilus hinge. «Mina tunnen ennast väga hästi, mulle väga meeldib,» ütles ta. «Praegu oleks rumal tahta seda, mida meil on peaaegu 11 kuud. Kaua see ikka aega võtab, kui varsti hall katus jälle peale tuleb. See on praegu parim, mis olla saab,» arvas ta, lisades, et päike on siiski parim viis D-vitamiini ammutamiseks.