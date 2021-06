Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi (EMHI) ilmavaatluste osakonna juhataja Miina Krabbi selgitas Postimehele, et ilmajaamades on vaatlusväljakud, millel on kindlad maailma meteoroloogiaorganisatsioonist tulenevad reeglid. Kodu termomeeter aga kõiki aspekte ei mõõda.