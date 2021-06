Paikaardid on jõudnud ligi 12 000 õe ja hooldustöötajani

PAI-kampaania vedajad otsustasid pikendada annetuste kogumist septembrini, et kõigile Eesti õdedele ja hooldustöötajatele saaks paikaardid üle antud. PAI- kampaania ühe algataja Meelis Kubitsa sõnul jätkub paikaartide jagamine suve teisel poolel, kui on suudetud kaasata täiendavaid annetusi.

«Õdede Liit on olnud meile hea partner ja nende võrgustiku kaudu on enamik õdesid ja hooldustöötajaid paikaardid, vastavalt 40 ja 10 euro väärtuses juba kätte saanud. Nüüd tahame julgustada teenusepakkujaid liituma PAI programmiga, et tervishoiutöötajad saaksid oma kaarte just nende juures realiseerida,» sõnas Kubits.