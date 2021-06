Politsei on kontrollinud nooruki võimalike asukohti Tallinnas, kuid senini kahjuks tulemusteta. Kogutud info põhjal on Mari-Liisil sõpru ning tuttavaid ka Tapal ja Põlvas. Politseil on põhjust arvata, et neiu elu võib olla ohus ning koostöös lastekaitsega jätkatakse aktiivseid otsinguid.