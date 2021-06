Ravimite liidud Tanel Kiigele: ravimipoliitika kavand ei ole heaks kiitmiseks valmis

Nende hinnangul vajavad dokumendi teemade vastastikune seostatus ja mõjud analüütilist läbitöötamist ja -kirjutamist. «Viimase veebiarutelu käigus sai ka selgeks, et dokumenti ei ole kahjuks võimalik kiirete kosmeetiliste muudatustega valmiskujule viia. Rõhutame, et praegusel kujul ei ole tegemist dokumendiga, mille alusel saaks järgmise kümne aasta jooksul ravimivaldkonna arengut reaalselt kujundada ning millesse saaksime huvitatud osapooltena tegelikult panustada,» nentisid nad. Seetõttu on nad ka sunnitud jääma ministeeriumiga eriarvamusele selles, et dokumendi praegusest üldsõnalisusest piisab.