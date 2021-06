«Taevas on tõmbunud vinesse - õhus on palju niiskust ja lisaks tolmu,» märkis Kiitsak juba lõuna ajal. «Tolm jõudis pärast pikka teekonda Kesk-Aasia sügavustest üle Valgevene ja Läti Eestisse. See on Aasiast pärit tolm - seal on seda liiva ja tolmu küllaga. Kõrgrõhuala on ise Venemaal ja seda mööda kandis õhuvool meile ka väikese osa.»