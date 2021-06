Kes on see salapärane maalikunstik, kes juba aastaid uuskasutuskeskustes ja antikvariaatides paljaid lapsi kujutavaid maale müütab? Miks ta on valinud just sellise temaatika? Ja mida arvab sellest kõigest Eesti kunstiteadlane? Haarasime härjal sarvist ning otsisime selle maalikunstniku üles.