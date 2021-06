Doktorant: rohepöörde trend toob kaasa uue aja kaevanduste avamise

Maapõueteadustes käib praegu elu rohepöörde sildi all, kinnitas TalTechi geoloogia instituudi projektijuht ja doktorant Vesta Kaljuste. «Oleme kokku leppinud CO2 emissiooni vähendamise ja taastuvenergia kasutuselevõtu, aga kõik prognoosid näitavad paarikümne aasta jooksul olulist energiavajaduse kasvu. Päikese- ja tuuleenergiaparkide rajamiseks on vaja erinevaid metalle - nii levinumaid kui haruldasi. Ja jõuamegi maapõue juurde - kaevandamise aktuaalsus ja intensiivsus on taas päevakorda kerkimas,» tõdes Kaljuste.