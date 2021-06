Kadrioru pargi direktori Ain Järve sõnul ei tea ilmselt suurem osa tallinlasi, et keset Lasnamäed asub ehtne rabajärv. «See ongi Tondiraba, mitte Tondiraba park. Tondiraba on selline kummaline koht, kust on kõigepealt võetud ja hiljem tagasi toodud. Siis on see paik rahule jäetud ja sellest on kujunenud see keskkond, mis siin täna on. Siin on kaevandatud, siit on paekivi ära viidud, turvast ära viidud ja kõiksugu ehitusprahti asemele toodud. Siis on see asi jäetud 20–30 aastaks rahule ja siia on tekkinud selline isetekkeline puistu,» rääkis Järve.