Paljud ELi liikmesriigid, eriti Ida-Euroopast, on Kremliga kõneluste pidamise suhtes äärmiselt umbusklikud ja tippkohtumise vastu. Nende hulgas ka Eesti. Meie peaminister Kaja Kallas (RE) rääkis neljapäeval Brüsselis meediale, et viimasel ELi tippjuhtide kohtumisel nõustusid kõik tippjuhid, et Venemaa on suur ja kasvav oht Euroopa Liidule, ta on üha agressiivsem.