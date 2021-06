Sõrmejäljesüsteem istub pommi otsas

2005. aastal võttis kohtuekspertiisi ja kriminalistika keskus (praegu tuntud kui Eesti Kohtuekspertiisi Instituut ehk EKEI) kasutusele uue sõrmejälgede ja peopesade identifitseerimise süsteemi lühendiga AFIS. Uus lahendus parandas sõrmejälgede võtmise kvaliteeti ning võimaldas sisestada ka peopesajälgi. Toona nimetati seda maailma tipptasemel süsteemiks, aga vahepeal on möödunud 16 aastat.

Eesti Reformierakonna fraktsiooni liige Toomas Kivimägi teatas 15. juunil riigikogu puldist, et toosama AFIS on kokkukukkumise äärel. «See on kuude, võib-olla nädalate küsimus, kui seda andmekogu enam ei ole. Kui meil ei ole kurjategijate biomeetrilisi andmeid,» hoiatas ta rahvasaadikuid.