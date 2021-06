Tallinn on õhupuhtuse poolest Euroopas 4. kohal

Linnapea Mihhail Kõlvarti (KE) sõnul tuleb vaatamata sellele, et Tallinna välisõhu hea kvaliteet on Euroopa riikide võrdluses üks puhtamaid, välisõhu seisundi parandamisega järjepidevalt tegeleda. «Ühelt poolt muutuvad üha rangemaks Euroopa Liidu nõuded ja teisalt seatakse üleilmselt heitkoguste vähendamise nimel ambitsioonikaid eesmärke. Ent need sihid on kantud suuremast eesmärgist ja kõige väärtuslikuma ressursi säilitamisest – keskkonnast ja rahva tervisest, sest saastunud õhk avaldab otsest või kaudset mõju nii meie tervisele kui ka loodusele,» ütles Kõlvart.

«Nii nagu ökosüsteem on üks tervik, on ka puhas linnaõhk vaid üks näitaja suurest süsteemist ja tegevustest, mis avaldab mõju meie keskkonnale. Ei ole kahtlust, et meil tuleb lähiaastatel kohaneda üha enam kliimamuutustega ja äärmuslike ilmastikunähtustega ning kavandada oma tegevusi, et paremini kohaneda just kliimamuutustest tingitud muutuste ja riskidega,» lausus Kõlvart. Ka Tallinna arengustrateegia aastaks 2035 ja kliimakava seavad eesmärgiks vähendada linnaelu ja majanduse mõju kliimale.

Õhupuhtust tähistavad andmed põhinevad 2019. ja 2020. aastatel tehtud uuringutel, mis mõõtsid linnaõhus sisalduvate tahkete peenosakeste taset. Tallinnal on see näitaja 4,4 µg ühe kuupmeetri õhu kohta, mis paigutab meid Euroopas 4. kohale. Esikümnesse mahuvad veel Narva ja Tartu, kus on mõõdetud saasteosakesi vastavalt 4,8 ja 5,2 µg kuupmeetri kohta. Lähiümbruse pealinnadest paistavad puhta õhuga silma ka Stockholm ja Helsingi, mis paiknevad Euroopa keskkonnaagentuuri tabelis 9. ja 11. kohal.