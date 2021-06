„Viirpuu on ilus puu,” ütles Nõmme Rahu koguduse õpetaja Ove Sander, „ta aitab meil meenutada nende inimeste ilu ja headust, kes meie hulgast on lahkunud. Kõik need sajad mälestuspuud, mida Eestimaal istutatakse, kannavad endas elu imelise jätkuvuse sõnumit. See sõnum on eelkõige lohutus- ja lootussõnum kõigile leinajatele. Samas on see sõnum meile, et meil kõigil jätkuks jõudu, tahet ja rõõmu oma teekonna jätkamiseks. Saame seda teha üheskoos ja Jumala õnnistusega.”

Siseminister Kristian Jaani tänas oma kõnes kõiki, kes on vastu pidanud ja olnud teistelegi toeks: „Koroonaviirus on viimase pooleteise aasta jooksul mõjutanud meid kõiki. Mälestuspuu kaudu mõtleme nii otsestele kui kaudsetele ohvritele. Oleme eriliselt tänulikud nende eest, kes haigusest on võitu saanud. Aitäh kõigile, kes ennastsalgavalt on aidanud viirusega võidelda. Järgmine viiruslaine ei jää tulemata, kuid oleme paremini valmis. Võimekus efektiivsemalt ravida, võimalus ennetavalt vaktsineerida. Jätkuvalt ühtehoidvad inimesed. Need on märksõnad, mis süstivad lootust.“

Nõmme Rahu kiriku aeda istutati mälestuspuu. FOTO: Nõmme Linnaosa valitsus

„Ma soovin, et see viirpuu siin Nõmme Rahu kiriku hoovis võiks tähistada meie kõigi jaoks uut algust ja jõudu,“ ütles Nõmme linnaosa vanem Grete Šillis. „See aeg oli meile kõigile raske, kuid see võiks olla meile õpetanud seda, et inimene ise peab olema see muutus, mida ta maailmas näha tahab. Seega igaüks, kes võtab vastutuse oma tervise eest aitab sellega ka teisi. Kõik, keda see viirus on puudutanud raskemalt, teadke, et kuni te kannate neid inimesi oma südames, mäletate ja meenutate neid, elavad nad igavesti.“