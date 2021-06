RMK avab Alutaguse rahvuspargi külastuskeskuses elamusekspositsiooni piirkonna aaretest

Rahvuspargi aarete all on peetud silmas erinevaid loodus- ja kultuuriväärtusi, mida seal hoitakse ja kaitstakse. «Ekspositsioon annab ülevaate Alutaguse looma- ja taimeriigist, kultuuripärandist ja maastikest,»täpsustas RMK külastuskorraldusosakonna loodusteadlikkuse spetsialist Liina Karrofeldt.

Märksõnad, mis kindlasti Alutaguse piirkonda iseloomustavad, on näiteks lendorav, karu, kriivad, struugad, puutumata loodusmaastik, sood ja rabad, eriilmelised metsad, Kurtna järvistu, poluvernikud, Vasknarva linnus ja palju muudki.

«Kõigest sellest saab kokkuvõtva ülevaate ekspositsiooni tutvustavast esitlusest,» märkis Rammo. Lisaks esitlusele on igal soovijal võimalik põhjalikumalt uurida just teda Alutagusel paeluva huviväärsuse kohta.

Alutaguse rahvuspargi külastuskeskuse päralt on mitu hoonet. Varasemalt Kauksi külastuskeskuse nime kandnud majas on jätkuvalt avatud Ida-Virumaa maastikke tutvustav püsiekspositsioon.

«Oleme Kauksi külastuskeskuse Alutaguse rahvuspargi külastuskeskuseks ümber nimetanud just selletõttu, et ta tutvustab rahvuspargi vaatamisväärsusi ning lisaks ka kogu Alutaguse kandi erinevaid maastikke ning siinseid liikumis- ja puhkamisvõimalusi,» märkis Marge Rammo. «Kuna pooled RMK looduses liikumise süsteemi kuuluvatest Ida-Virumaa külastusobjektidest asuvad Alutaguse rahvuspargis, saame öelda, et oleme väravaks rahvusparki tulijaile ning kogu Alutaguse kandi väärtuste nautijale.»