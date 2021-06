Eesti suursaatkonna remont Helsingis läks maksma 2,4 miljonit eurot

Saatkonna majandus- ja meedianõunik Tiina Maiberg ütles ERRile , et hoone rekonstrueerimise käigus uuendati selle fassaadi, asendati kõik tehnosüsteemid, muudeti hoone planeeringut ning ruumid said uue sisearhitektuurilise lahenduse.

«Ajalooline hoone on ehitatud 1930ndate alguses ning viimane suurem remont toimus seal 1990ndate keskel. Seega on praeguse rekonstrueerimise järel hoones tänapäevased tehnosüsteemid ning olulise täiendusena lisandus invalift klientide paremaks teenindamiseks,» ütles Maiberg ja lisas, et välja vahetati ka mööbel.