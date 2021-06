Levadia jalgpallihall kerkib riigi ihnsuse tõttu

FCI Levadia oli sõlminud Riigi Kinnisvara ASiga (RKAS) Maarjamäel asuva riigimaa kasutamiseks hoonestusõiguse lepingu. Kolm aastat hiljem leidsid riigi esindajad, et Maarjamäe on sobiv koht kommunismiohvrite memoriaali jaoks, aga jalgpallihall selle kõrvale enam ei sobi. Miskipärast aga ei tõtanud keegi Levadiaga sõlmitud lepingut lõpetama. Riigi esindajad soovisid, et detailplaneeringu menetluse lõpetaks Tallinna linnavalitsus, aga linnal polnud sellkes vähimatki alust. Abilinnapea Andrei Novikov on Postimehel öelnud, et planeeringu lõpetamiseks oleks piisanud maaomaniku esindaja ehk RKASi kirjast.