Justkui meelega täiesti korrapäratult põllule pargitud masinate tuumikuna kõrgub vana Jenissei kombain. Külaelanikud teavad rääkida, et krundi omanik on tagasihoidlik mees. «Eks ta seal hoolega remondib neid autosid,» arvab mööda jalutav pensionäriproua. Peremehe endaga jutule saades selgub, et tegu on tõesti tagasihoidliku, pisut hipiliku ellusuhtumise ja välimusega härraga. Palub juba ette vabandust, et tal ei ole mulle midagi öelda ega pakkuda.