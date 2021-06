Läinud nädalal avastati 50 India tüve juhtu

21. juuniks oli Eestis sekveneeritud 7276 proovi ning tuvastatud 5182 Briti mutatsiooni ja 67 LAVi viirustüve – neist 27 on sisse toodud juhud, kaks juhtu nendest osutusid hiljem Brasiilia tüveks. Kokku on Eestis sekveneeritud seitse Brasiilia viirustüve ja 113 India tüve.

«Sekveneerimisega on kinnitatud, et paljude Eestis tuvastatud India tüvega nakatunute viiruse geneetiline järjestus on väga sarnane hetkel Peterburis leviva tüvega. Sellest saab järeldada, et Eestis tuvastatud nakatunud on otseselt või kaudselt seotud Venemaal reisimisega,» sõnas terviseameti meedianõunik Kirsi Pruudel.