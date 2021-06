Kui vaadata OECD rahvusvaheline õpilaste õpitulemuslikkuse hindamise ehk paljuräägitud PISA uuringut, on Eesti õpilaste tulemused kõikides valdkondades silmapaistvalt head. Sageli on meie lapsed maailma edetabelite tipus. Ent paraku on Eesti tipus ka halva poolest. Selleks on koolikiusamine.