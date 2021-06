Siis ta vihastas: «Me teame sinust kõike…»

Meeshääl andis teada, et on politseist ja palus teda trepikoja uksest majja sisse lasta. Saabujaid oli kaks – lisaks mehele keegi naine. Irinat nime ja perekonnanime pidi kõnetanud inimesed näitasid töötõendit, kordasid, et on politseist, aga miskipärast ei öelnud oma nime, ega täpsustanud, millisest osakonnast nad on.