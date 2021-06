Narvas ja Lasnamäel saab eelregistreerimata koroona vastu vaktsineerida

«Üle poole täisealistest eestimaalastest on tänaseks vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud ning võib arvata, et need, kes on ise väga motiveeritud kaitsesüsti saama, on selleks vajalikud sammud juba astunud. Nüüd keskendume neile, kes vajaksid väikest nügimist. Praegu katsetamegi, kuidas võetakse vastu vaktsineerimine kaubanduskeskuses ja nii, et enne ei pea aega kinni panema,» ütles töörühma juht Marek Seer. «Kui näeme, et see toimib, siis tekitame selliseid võimalusi juurde.»