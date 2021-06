Uuring: välismaalaste huvi Eestis töötamise vastu on suur

Work in Estonia juht Anneli Aab kirjeldas, et Eesti kui turvalise, madala bürokraatiatasemega ja digitaalselt arenenud riigi maine on jõudnud kaugele, selle taga on järjepidev ja edukas rahvusvaheline turundustöö. Samas konkureerivad talentidele kõik riigid globaalselt ja Eesti turundamisega tuleb kindlasti jõuliselt jätkata.

Kuigi intervjuudest selgus, et ettevõtete hinnangul on välismaalaste huvi Eestis töötamise vastu suur ning talentide Eestisse meelitamine on pigem lihtne, on murekohad seotud ühiskondlike hoiakutega laiemalt ja eluliselt oluliste teenuste kättesaadavusega nagu näiteks perearsti teenus ja haridus.

«Tööandjatel on ootus, et Work in Estonia koondaks erinevaid välisvärbamisega tegelevaid ettevõtteid ning aitaks vahendada tööandjate huve ja vajadusi riiklikule tasandile. Nende mõlemaga me ka tegeleme, tööandjate välisvärbamise toetamine ja teenuste arendus on üheks lähiaastate prioriteediks,» märkis Aab.

Uuringust selgus, et vähem kogenud tööandjate probleemid seondusid värbamise esmaste etappidega, näiteks sobivate töötajate leidmise ning elamis-, töölubade ja viisade taotlemisega seotud küsimustega. Kogenud välisvärbajad on vastava teenuse kas sisse ostnud või loonud endale vastava meeskonna ning tunnevad muret eelkõige töötajate kohanemise ja hoidmisega seotud küsimustes.

Tööandjad ootavad välisvärbamisega seotud protsesside suuremamahulist digitaliseerimist näiteks politsei- ja piirivalveametis, aga ka saatkondadest viisade taotlemisel, mis oli murekohaks just pandeemia tingimustes. Samuti ootavad tööandjad riigilt paindlikumat välisvärbamispoliitikat, näiteks lihtsamat värbamisprotsessi lühiajalise elamisloa või lühiajalise tähtajalise lepinguga värvatud välistöötajatele.

Uuritavaks sihtrühmaks olid Work in Estonia tegevuste ja teenustega kokku puutunud ja/või teenuseid viimase kahe aasta jooksul kasutanud tööandjad. Valimi moodustasid 16 ettevõtet, pooled neist olid välisvärbamises suurema kogemusega ning pooled ettevõtted väiksema välisvärbamise kogemusega. Andmeid koguti fookusrühma- ja individuaalintervjuudega ning andmeid analüüsiti temaatilise analüüsi meetodil.