Võrumaa Kutsehariduskeskuse direktoriks saab Eveli Kuklane

«Eveli Kuklase tugevuseks saab välja tuua Kagu-Eesti kohalike olude põhjalik tundmine,» ütles Haridus- ja Teadusministeeriumi riigikoolide osakonna juhataja Raivo Trummal. «Usun, et tal on potentsiaali saada kutsehariduse eestvedajaks Võrumaal.»

Eveli Kuklane on eelnevalt töötanud Rahandusministeeriumis kohalike omavalitsuste nõunikuna, kus teda on muuhulgas tunnustatud aasta eestvedaja 2019 ja regionaalvaldkonna parima tiitliga.

«Võrumaa Kutsehariduskeskus on minu silmis väga eriline kool: seal on kaasaegne õppetaristu, muljetavaldav õppekavade hulk ja tulevikku vaatav täiendusõppe koolituste nimekiri. Võrumaa Kutsehariduskeskusel on väga suur roll Võru maakonna ja lähiregiooni tuleviku kujundamisel. Ainult läbi järjepideva arengu on see roll teostatav,» sõnas Kuklane.