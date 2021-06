Haigekassa avab uuesti võimaluse vaktsineerimise leping sõlmida

Haigekassa juhatuse esimees Rain Laane ütles, et erasektori tervishoiuasutused on alates aprillist andnud oma suure panuse sellesse, et tõsta Eesti inimeste vaktsineeritust. «Sadade tuhandete inimeste vaktsineerimine oli ja on väga suur töö, millest osa on tänaseks juba tehtud, kuid see töö pole veel otsa saanud. Nii paljude inimeste COVID-29 haiguse eest kaitsmine on väljakutse, mida jätkuvalt lahendavad perearstid ja haiglad, kuid iga abikäsi on meile vajalik,» lisas Laane.