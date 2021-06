Politsei soovitab dokumentide taotlemiseks kasutada iseteenindust

Lääne-Harju politseijaoskonna teenindustalituse juhataja Tiina Rekkaro ütles, et suveperioodil külastab teenindussaale tavapärasest enam dokumentide taotlejaid, mistõttu on teenindussaalides oluliselt pikenenud ootejärjekorrad.

«Selleks, et vältida kuumadel päevadel tundide viisi järjekorras seismist, soovitame dokumendid taotleda mõne minutiga iseteeninduses,» ütles Rekkaro.

Esmalt tuleks enda arvutis või nutiseadmes külastada aadressi iseteenidus.politsei.ee. Kui inimesel on olemas nõuetekohane foto ja tema sõrmejäljed kehtivad, saab dokumendi taotleda teenindussaali tulemata. Kui andmed on puudulikud, tuleb läbi astuda teenindussaalis olevast digikioskist, milles saab tasuta teha nõuetekohast fotot, anda sõrmejälgi ja allkirjanäidist. Seejärel saab taotlemist mugavalt jätkata iseteeninduses, kuhu digikioskis antud andmed automaatselt edasi liiguvad. Iseteeninduses on dokumentide taotlemine ka soodsam.

Ühtlasi tuletab politsei meelde, et dokumentide taotlemist ei maksa jätta viimasele minutile, sest tavakorras dokumentide valmimine võtab aega kuni 30 päeva. «Juhul, kui dokumenti on tarvis kiiremini, tuleks see taotleda kiirkorras, mitte jääda lootma, et tavakorras taotletud dokument valmib kiiremini kui 30 päeva. Kiirkorras taotledes võtab ID-kaardi tegemine aega viis tööpäeva ja passi tegemine kaks tööpäeva,» rääkis Rekkaro ja lisas, et valminud dokumendile järele tulemiseks tasub broneerida aeg aadressil broneering.politsei.ee - nii saab dokumendi kätte ilma järjekorrata.

«Samuti tasub meeles pidada, et Eesti pass ei ole kohustuslik dokument ning kui inimese töö ei ole seotud reisimisega, ei ole passi aegumisel uue taotlemisega kiiret. Passi on vaja reisimiseks inimestel, kel puudub kindel kodakondsus. Eesti kodanikel on passi tarvis vaid reisimiseks väljapoole Euroopa Liitu, Euroopa Liidu siseselt piisab ID-kaardist,» lisas Rekkaro.