Eesti lühiuudised

Kallas tõrjus Merkeli kordusettepaneku viitega Ülemkogu otsusele

Euroopa Liidu liidrid alles äsja otsustasid, et ei hakka Venemaa presidendi Vladimir Putiniga kohtuma, ütles peaminister Kaja Kallas (pildil) kommentaariks Saksa kantsleri esinemisele, kus too tõstatas taas ELi–Vene tippkohtumise vajalikkuse teema. «Ülemkogu otsus oli väga selge, et sellist tippkohtumist ei tehta. Ja seda põhjusel, et 2014. aastal on kokku lepitud, millised tingimused peavad olema täidetud selleks, et tippkohtumine liidrite vahel toimuks,» lausus Kallas. Euroopa Ülemkogu suunised Vene-poliitika ettepanekuteks võivad uuesti arutusele tulla alles pärast suve, järgmise ülemkogu ajal oktoobris. ERR