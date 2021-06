Venitustaktika läks maksumaksjale maksma kümneid tuhandeid eurosid

Vähemalt kümme korda on istungitelt puudunud ka Mihhail Korb (Keskerakond), Lauri Läänemets (SDE), Eerik-Niiles Kross (Reformierakond), Jevgeni Ossinovski (SDE) ja Marko Mihkelson (Reformierakond). Puudumiste hulka arvestatakse näiteks riigikogu liikme välislähetused ja teised ametiülesanded, haigusepäevad ja kõikidel muudel põhjustel puudumised.

Suurim puuduja Repinski selgitas, et näiteks mai lõpus ja juuni alguses, kui enam ei toimunud ka kaugosalusega istungeid, ei saanud kohapeale tulla koroonaviiruse pärast. «Esialgu olin lähikontaktne, pärast haigestusin ise koroonasse,» lisas rahvasaadik.

Varasemaid puudumisi põhjendas Repinski näiteks sellega, et niisama linnukese kirja saamise pärast tema istungitest osa ei võta. «Kui ei ole olnud ühtegi punkti, siis mõnikord ei hakka ka selle peale jooksma ainult selle pärast, et näidata, et sa kohal oled käinud,» selgitas ta.