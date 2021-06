Kummaline õnnetus terviseameti ravimilaos ootab põhjalikku uurimist

Tanel Kiik ütles, et juhtum on väga tõsine ning seda peaks uurima riigisekretäri juhitav komisjon.

Kolmekordselt turvatud süsteem

Terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma nentis, et mingil põhjusel ei käivitunud alarmsüsteemid, mis annavad sellisest temperatuuritõusust teada, RKASi juht Kati Kusmin täiendas: «Praegu teadaolevalt on põhjus pikaajaline kõrge temperatuur. Seadmed olid hooldatud, kuid pikaajalisele kuumusele, tundus, ei pidanud vastu. Me kontrollime veel kõik versioonid üle.» Terviseameti peadirektor Üllar Lanno lisas: «Meil oli kolmekordne kontrollsüsteem, elektrikatkestus on viimane ja see oli ka katsetatud, kuid mingisugune ebakõla ju siis sees oli.»