Keskkonnaminister kohtus Alutaguse maaomanikega

Keskkonnaminister Tõnis Mölder kutsus Iisaku looduskeskusesse maaomanikud, kes olid tema Alutaguse-visiidiks soovi avaldanud ja selleks ka allkirju kogunud. Kohale tulnud said ülevaate, kuhu on jõudnud kaks Alutaguse rahvuspargiga seotud looduskaitseplaani: rahvuspargi laiendamise ettepanek Eestimaa Looduse Fondilt (ELF) ja lendorava püsielupaikade laiendamise kava keskkonnaametilt.

ELFi ettepanek siduda Alutaguse rahvuspark ühtseks tervikuks on keskkonnaametis hindamisel, millega loodetakse valmis saada lähinädalatel. Keskkonnaameti kava laiendada lendorava püsielupaiku on maaomanikelt tagasiside kogumise staadiumis.

Kohale tulnud maaomanikud tunnevad muret, et nende kaitse alla võetavate maade eest ei maksta piisavalt, lisaks tõusetus taas maade asendamise teema. Minister tunnistas, et maade asendamise taastamine eeldab laialdast poliitilist konsensust, ent idee väärib kaalumist. «Selleks peab kätte jõudma õige aeg ning kunagise maadevahetuse miinused tuleb seadusega välistada,» arutles keskkonnaminister. «Õiglane kompensatsioon on kahtlemata teema, mille eest keskkonnaminister riigieelarve läbirääkimistel seisab,» kinnitas Mölder.