Galerii ⟩ Suured purjelaevad jõuavad siiski Tallinna

Tallinna Sadama kommunikatsioonijuhi Sirle Arro sõnul on Poola purjeka pardal 120 kadetti ja see jääb siia kuni 1. juulini.

«Dar-Mlodziezy ei saa oma õppekava ja meeskonnavahetuse tõttu Sail Tallinnal osaleda. Seetõttu tulid nad siia selleks nädalavahetuseks. Nad seisavad kruiisiala 17. kai ääres, millele avalikku ligipääsu pole. Nii et siin on tegemist pigem õppeprogrammi osa kui linnarahvale avatuse ja nähtavusega,» rääkis Sail Tallinna laevade koordinaator Madis Rallmann.

«See oli see laev, mida me oleksime kõige rohkem tahtnud siia saada, kõige suurem neist. Aga kahjuks see ei klappinud nende õppekavaga kokku,» lisas ta.