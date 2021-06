Ida-Viru vaktsineerimistempo sörgib ülejäänud Eestil sabas: «Kui oleks olemas võlulahendusi, siis oleks see ammu tehtud»

Eesti suuruselt kolmas linn eristub lisaks piirilinna staatusele teistest ka asjaolu tõttu, et seal on arvestatav hulk riigi muukeelsest elanikkonnast. Narva haiglas viibib aga hetkel, mil suur hulk inimesi naudib suverõõme ja vabadust, enim ravi vajavaid koroonapatsiente.

«Kui oleks olemas võlulahendusi, siis oleks see ammu tehtud,» tõdes tervise- ja tööminister Tanel Kiik vastates küsimusele, kuidas jõuda vaktsineerimisega murelapseks oleval Ida-Virumaal nii kaugele, et vajalikud vaktsiinidoosid kätte saanud täiskasvanute hulk moodustaks suurema hulga, kui see praegu statistikas kajastub. «Mitmel tasandil tuleb tööd teha – pakkuda vaktsineerimise võimalust haiglates, perearstikeskustes, erinevates kaubanduskeskustes ja muudel pindadel, kus inimesi liigub,» lisas ta.