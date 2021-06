Kajakarünnak lõppes naisele luumurruga

«Sõidan tihti rattaga, teen sporti ja liigutan end,» räägib meditsiinivaldkonnas töötav Riina. Saatusliku laupäeva. 5. juuni hommikul mõtles ta, et teeb rattaga kergliiklusteel väikese tiiru, kodust jõudis ta aga vaid 60 meetri kaugusele. «Alguses ma ei saanud üldse aru, et linnud mind ründavad. Järsku, kui nad pikeerima hakkasid, üks eest ja teine tagant, taipasin, et nad ründavad mind.» Linnud karjusid, lendasid naise lähedalt mööda ning kergendasid end tema riiete peale. Tamm püüdis kätega vehkida, et kajakaid eemale tõrjuda, kuid kukkus rattalt maha ja murdis õlavarreluu.