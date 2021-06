Terviseameti juht Üllar Lanno ütleb, et kui vaja, on tema valmis vastutama. Ekspeaminister Andrus Ansip (RE) leiab, et vastutuse peaks võtma spetsiaalselt vaktsineerimise korraldamiseks palgatud Marek Seer. Nii avalikkuses kui ka mitmete tegevpoliitikute seas on üha levinum arvamus, et tervise- ja tööministri Tanel Kiige usalduskrediit on nullis. Tööst vabanes hoopis sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Maris Jessie. Tõsi, seda muudest asjaoludest tulenevalt. Nii on vastutusega lood hämarad ja laialivalguvad.

Erasektoris pidu lühem

Kuidas käitutaks eraettevõttes? «Ettevõtluses käpardeid ja laisku juhtkondades kaua ei peeta,» oli Tarmeko juht Jaak Nigul konkreetne, viidates tõigale, et vaktsineerimisnimekirju hakati tegema alles siis, kui vaktsiinid hakkasid kohale jõudma. Kindlasti ei läheks vastutav töötaja pärast sellist asja puhkusele, nagu tegi terviseameti juht, või ei annaks vaktsineerimise projektijuht kraavisõidu kommentaare, on PRFoodsi juht Indrek Kasela veendunud. Ta viitas Marek Seeri repliigile, et vaktsiinid võivad raisku minna ka vaktsiiniauto kraavisõidu korral. «Nii karmilt kui see ei kõla, siis mõlemad (Lanno ja Seer) oleks vallandatud,» lausus Kasela. «Probleem algab ikkagi sellest, et kui puudub strateegiline juhtimine ja kogemus – ja siin on fookus ainult valitsusel. Kuna meil on kogemus vaktsiinide jaotamise lahendusest perearstidele, siis oli selgelt näha, et keegi ei juhi antud teemat – kuigi tervisekassa juhtkonna suunas on mul ainult kiidusõnad, siis teistest ametitest hakkasid kohe tööle ei-osakonnad,» lisas Kasela.