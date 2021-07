Lorentsi sõnul lükati avalduste esitamise tähtaeg edasi, sest konkursile oodatakse võimalikult suurt hulka häid kandidaate. «Loodame, et suvi on hea aeg tublidele kandidaatidele mõtete kogumiseks,» leidis ta, lisades, et konkursile kandideerijate arvu saab avaldada, kui avalduste esitamise tähtaeg on lõppenud.