LUUBI ALL ⟩ Kes hiljaks jääb, see ihaldatud puhkuseta jääb

Praegu saab poolteist aastat tagasi avatud Riverbed Innis, kus viie tärni hotelli vääriliste mugavuste krooniks on mootorvoodi ning terrassilt viib eemal asuvasse inglusauna puitsild, koha broneerida mitte varasemaks kui alles novembriks. Hoolimata sellest, et nädalavahetuse öö peegelmajas maksab 175 eurot. Tegemist on sedavõrd erilise majutuskohaga, et üleilmne reisikirjastus Lonely Planet on otsustanud sellest kirjutada tuleval aastal ilmuvas raamatus «Under the Stars» («Tähtede all»).