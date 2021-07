Merenduse magister soovitab kuulata teadlasi, mitte juriste

Pea igal Estonia huku aastapäeval kerkivad teemaks igat sorti teooriad sellest, kuidas Estonia uppumise ametlik versioon on vale ja tegelikult oli traagilise õnnetuse taga hoopis midagi muud. Ereda leegina lahvatasid need teooriad lõkkele möödunud aasta sügisel, kui grupp Rootsi filmitegijaid avaldas dokumentaalfilmi, mille järelmina paljastus, et vraki põhjas on vähemalt üks auk. Selle järel teatas Estonial sõjatehnika veo endine uurimiskomisjoni esimees Margus Kurm, et ilmselt tekkisid need kokkupõrke tagajärjel Rootsi allveelaevaga. Lisaks teatas üks pääsenu, et oli näinud laeva kõrval liikumas suurt valget kogu.