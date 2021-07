Ida-Tallinna Keskhaigla uueks juhiks valiti Tarmo Bakler

«Ida-Tallinna Keskhaigla on pealinna staažikaim ja väga kõrget ravikvaliteeti pakkuv haigla, mis on viimase aasta vältel olnud tugeva koormuse all Covid-19 ravi ja vaktsineerimise tõttu. Lisaks lähema aja väljakutsetele ootab juhti ka tõsine ülesanne ühise Tallinna Haigla kujundamisel. Tarmo Bakleril on enam kui 20 aasta pikkune kogemus tervishoiuasutuste juhtimisel, mis annab tugeva baasi ja kompetentsi jätkata ITK tugevat taset ning arendamist,» ütles ITK nõukogu esinaine Kairi Vaher.