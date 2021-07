Linn kuulutas välja kordushanke Tallinna Haigla projekteerija leidmiseks

Kolmas kord välja kuulutatud projekteerimise riigihanke eeldatav maksumus on 23 miljonit eurot (ilma käibemaksuta). Mõnevõrra on täpsustatud hanke tehnilist dokumentatsiooni eelneva hanke käigus täpsustavaid küsimusi põhjustanud hanke osades.

Tallinna linnakantsleri Kairi Vaheri sõnul on linn analüüsinud turuolukorda.«Tuleb tunnistada, et paari kuuga on toimunud turul muudatused, mistõttu peame vastavalt turutingimustele korrigeerima ka hanke tingimusi,» nentis Vaher. «Uus hange küll väga palju varasemast ei erine ja jätkuvalt on oluline osa haigla arhitektuurilisel lahendusel, mida me eelmises pakkujate dokumentatsioonis hindamiseks ei avanudki ehk pakkumuste arhitektuurset ning maastikuarhitektuurset osa. Nii saavad näiteks eelmisel hankes osalenud kasutada seda tööd, mida nad eelmises hankes osalemisel esitasid.»