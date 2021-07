Päästeameti andmetel on juuli ­alguse seisuga veeõnnetuste ­tagajärjel hukkunud Eestis veerandsada ­inimest, kellest kaks on lapsed. Uppumisele ­eelnenud tegevusi liigitades pole ­kümnel juhul põhjust teada. Samas on elu ­jätnud seitse kalastajat, suplemise või vettehüpete käigus on hukkunud neli ning veesõidukitega seotud õnnetustes kolm inimest.