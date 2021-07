Virgin Galacticu kosmosereisile juba 2008. aastal 200 000 dollari eest pileti lunastanud ettevõtja Raivo Hein ütleb uudise ­peale, et Virgin Galactic on saanud loa kosmoseturismiga algust teha, et ta on ka nüüd, 13 aastat hiljem, endiselt valmis pardale astuma ja reisi kaasa tegema. Virgin Galacticu esimene täismeeskonnaga lend on plaanitud 11. juulile.