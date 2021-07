Eestimaa suurpered kogunevad sel nädalavahetusel Järvamaal

Nädalavahetuse vältel toimuvad suvekoolis öö- ja hommikumatkad, töötoad ning köieveo-, kettagolfi- ja korvpallivõistlused. Lisaks on võimalik peredel sõita tuubi ja SUP lauaga, õppida ladinatantse ja ukulelel musitseerimist ning võtmehoidjate, trikipulkade ja tuulekellade valmistamist. Lisaks õpitakse tekstiili taaskasutama ning torti ja rütmipille valmistama. Esimesel õhtul teeb muusikalise etteaste ansambel Sulo, teisel õhtul Netsaja Küla Bänd.

«Suvekool on perede jaoks üks aasta oodatumatest sündmustest,» sõnas Eesti Lasterikaste Perede Liidu president Aage Õunap. «Peredel on võimalik uusi sõpru ja tuttavaid leida ning vanadega taaskohtuda. Just koostegutsemise rõõm on see, mis peredele eredalt Suvekoolist meelde jääb.»