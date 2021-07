Emajõe festival algab kalapüügivõistlusega

Kell 18 on paadi- ja laevaomanikud oodatud Ropka sadamasse, et startida traditsioonilisele Paadiparaadile läbi Tartu linna. Nagu alati, silmapaistvaimaid osalevaid aluseid auhinnatakse. Kell 20 alustab Karlova sadamas ansambel Supernova.

«Jõgi on selline hea koht, kuhu saad alati tulla, öeldes teistele, et laevaga on miskit päris tõsist lahti, et peab teda natuke putitama. Tegelikult aga sõidad välja, telefoni paned ära ja lased lihtsalt kenasti siis õigel elul pärisellu sekkuda. Sellise võimaluse see jõgi annab,» ütles festivali üks korraldajatest, kapten ja reeder Gaute Kivistik.