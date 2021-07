Keskerakonna peasekretär: kas EKRE kaotaks tasuta kõrghariduse, ühistranspordi või emapalga?

Ta lisas, et just seetõttu Keskerakond maksudebatti alustaski, et 2023. aasta valimisteks oleks valijatel selge, millist riiki ja ühiskonda erinevad erakonnad esindavad. «Suuremate maksumuudatuste tegemiseks saabki toetuse Eesti inimestelt tulla vaid järgmistel Riigikogu valimistel. Kui EKRE leiab, et riigi abi inimestele pole vaja ja igaüks olgu oma õnne sepp, on see vähemalt selge põhimõte, kuid sel juhul tuleb umbmäärase maksulangetuse jutu kõrval ka öelda kärpekohad ja mida see Eesti inimestele kaasa toob. Keskerakond leiab, et erinevad riigi poolt pakutavad teenused ja toetused peavad aitama edaspidigi Eesti inimesi ning tugevdavad seeläbi ühiskonda tervikuna.»