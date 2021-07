Postimehega võttis ühendust Saue linna murelik elanik, kes kurtis, et hoonet ümbritsevad lastele ja noortele mõeldud asutused. «Probleem on selles, et samas majas on Saue suurim lastehoid ja kõrvalmajas on Saue noortekeskus. Sada meetrit edasi asub üks Eesti suurimaid lasteaedu Midrimaa,» teatas anonüümseks jääda soovinud kodanik.