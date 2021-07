Ühe murekohana on välja toodud, et kohalikud omavalitsused ei ole noorte huvihariduse raha kasutanud sihtotstarbeliselt, mille puhul haridus- ja noorteamet (HarNo) on teinud kohalikele omavalitsustele suulisi või kirjalikke pöördumisi, sealhulgas soovitanud muuta vastavaid õigusakte.