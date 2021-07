Kolmeaastane poiss kõndis omapäi kodust eemale kaks kilomeetrit

Korrakaitsjad said südaöö paiku äreva teate, et Tartus Turu tänaval kõnnib keset sõiduteed väike laps. Ehmatus oli ühtmoodi suur nii helistajale, kes last autosõidul märkas, kui ka häirekeskusele, kes sellise kõne sai ning ka patrullpolitseinikele, kes sellele väljakutsele kiirustasid ning neljarealisel teel seigelnud väikelapse oma autole võtsid.

«Ei ühtki murekõne, et kuskilt mõni laps kaotsis oleks. Ei ühtki lähedast silmapiiril, kes last taga otsiks. Ka laps ise ei rääkinud ühtki sõna. Politseiautos vaadati Jänku Jussi multifilmi lootuses, et küllap kohe-kohe keegi helistab numbrile 112. Aga ei midagi. Nii võeti edasi juba tee lastehaigla suunas, kuhu pisike poiss turvaliselt ööd saaks veetma jääda,» selgitas Lõuna prefektuur öiseid sündmuseid.

Alles poolteist tundi hiljem tuli ka kauaoodatud hädaabikõne, kus teatati, et ühest hoovist on kolmeaastane poiss kaduma läinud. Selgus, et laps oli värava lahti teinud ja kodust oma kaks kilomeetrit edasi tatsanud.