Paet: EL peab keskenduma Arktikas kiiresti toimuvatele muutustele

«Parem ligipääs maavaradele ja uued laevateed meelitavad piirkonda riike kõikjalt maailmast,» ütles Paet. «Kuivõrd Arktika geopoliitiline tähtsus on tõusuteel, peab ka Euroopa Liit uuendama Arktika-poliitikat. Seda enam, et ka ELis on Arktika riike. Selle raportiga annab Euroopa Parlament oma suunised Euroopa Komisjonile,» lisas ta.

Paeti sõnul on oluline, et Euroopa Arktika-poliitika võtaks arvesse uut julgeolekuolukorda. «See on teema, millest seni on püütud natuke kõrvale vaadata, aga nüüd on asjad muutumas.»