Põllumajandus- ja toiduamet kontrollis taas Pärnu turul maasikamüüjaid

Käär juhib veel tähelepanu sellele, et esmatootjal ehk kasvatajal, kes müüb ise oma toodangut, ei pea olema saatedokumenti, küll aga peab tal olema ette näidata mõni muu dokument, näiteks arvestusleht, kus on kirjas turul müüdud marjade kogus ja päritolu. «Seega peab ka esmatootja tõestama, et see toodang, mida ta müüb, on pärit tema põllult. Kas selleks dokumendiks on arvestusleht, saatedokument või mõni muu dokument, on esmatootja enda valida,» selgitas kriisijuht.